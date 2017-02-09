Украина

Защитник Зирки Максим Ковалев рассказал о длительном восстановлении после операции.

В середине декабря Ковалев повредил латеральный мениск коленного сустава.

"Второй раз приехал в Киев, здесь в федерации футбола занимаюсь реабилитацией после травмы. Сейчас чувствую себя более-менее хорошо, а 16-го февраля (через два месяца после операции) сделаю повторный снимок колена. Это и даст ответ на вопрос: нормально ли проходит восстановление? Колено особо не тревожит, только иногда опухает. Нужно работать, потому что мышца уже на три сантиметра похудела", — сказал Ковалев в интервью Sport Arena.

"В общем же операцию сделали успешно. Я месяц ходил на костылях и в лангете. Потом уже без них, но похрамывая, а сейчас уже все нормально. Получается, что мне сшивали латеральный мениск. Доктор говорит, что все идет по плану. Будем надеяться, что все пройдет хорошо".

"Где-то через 3-4 месяца меня только будут подводить к общей группе. Сыграю ли я в этом сезоне? Не могу точно сказать. Может, последние пару матчей. Сейчас главное — хорошо восстановиться, поэтому работаю с 10-ти утра до 5-ти вечера. Но все равно скучаю по мячу и футболу. Тяжело без этого".

В текущем сезоне на счету 27-летного защитника 13 выходов на поле в украинской Премьер-лиге.