Украина

В расписании контрольных матчей Карпат в Турции произошли изменения.

Напомним, изначально Львы планировали провести 11 февраля 3 спарринга. Сразу две игры должны были состояться с минским Динамо, а еще одна — против боснийского Радника.

Как информирует официальный сайт Карпат, клуб решил отменить утренний матч против белорусского клуба.

Причины такого решения не сообщаются, а других изменений пока что нет.

Первый официальный матч после возобновления чемпионата Львы проведут 25 февраля против Черноморца в рамках 19-го тура УПЛ.