В рамках товарищеского матча одесский Черноморец переиграл Ферроникели из Косово благодаря единственному гола Кирилла Ковальца (1:0).
FOOTBALL.UA
09 февраля 2017, 18:50
Черноморец — Ферроникели 1:0
Гол: Ковалец, 54
Черноморец: Каневцев, Люлька (Данченко, 29), Каплиенко (Норенков, 72), Мартыненко (Азацкий, 72), Хочолава (футболист на просмотре, 72), Ковалец (Гадрани, 72), Смирнов (футболист на просмотре, 72), Коркишко (Третьяков, 72), Кабаев (Татарков, 72), Андриевский (Мусолитин, 72), Хобленко (Барилко, 72).
Ферроникели: Малоку, Гербеши, Лимани, Миликку, Османи, Хокса, Хоти, Дошлаку, Шала, Халиф, Шабани.
На замену выходили: Абу Камара, Бардхи, Куорни.
Предупреждения: Хочолава, Хобленко, Гадрани — Хоти, Хокса