Украина

Вратарь каменской Стали Юрий Панькив поделился своими впечатлениями от подготовки к весенней части текущего сезона.

Напомним, что сейчас команда Леонида Кучука работает на учебно-тренировочном сборе в Турции, в рамках которого вчера провела спарринг с сербским Вождовацом (2:0).

"Правда ли, что полевых игроков нагружают на сборах больше, чем вратарей? На самом деле, мне кажется, что так полевые игроки всегда говорят, мол, вратари ничего не делают, просто стоят в воротах и ничем не занимаются. Я предлагаю им попробовать сделать им то, что мы делаем на тренировках и посмотрим, как у них это получится", — заявил 32-летний кипер Сталеваров в интервью официальному клубному сайту.

"На самом деле нагрузка идет, причем в том объеме, в котором нам необходима для игры в воротах. Она спланирована грамотно и именно так, как это запрограммировал тренер вратарей. Наш новый наставник очень опытный специалист и знает, что нам нужно делать в каком направлении".