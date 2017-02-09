Украина

Делегация донецкого Шахтера прибыла в португальскую Брагу, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части текущего сезона.

Напомним, что завтра подопечные Паулу Фонсеки проведут свой заключительный зимний спарринг, в котором сразятся с представителем элитного дивизиона Португалии — Риу Аве. Начало игры в 12:30 по Киеву.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, сегодня в 19:00 по киевскому времени самолет с делегацией Шахтера приземлился в аэропорту Порту, откуда Горняки на автобусе переехали в Брагу.

Отмечается, что в Браге донетчане пробудут до 15 февраля, после чего отправятся в Испанию на первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Сельты.

Матч Шахтера против клуба из Виго состоится 16 февраля. Начало игры в 20:00 по Киеву.