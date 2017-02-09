Украина

Бельгийский Андерлехт больше не имеет претензий к киевскому Динамо по выплате финансовой компенсации за переход нападающего сборной ДР Конго Дьемерси Мбокани.

Напомним, что 31-летний форвард, который сейчас на правах аренды выступает за английский Халл Сити, присоединился к киевлянам летом 2013 года.

Сумма сделки между Андерлехтом и Динамо по трансферу конголезца оценивается в 10 млн евро.

Как сообщает официальный сайт брюссельского клуба, Андерлехт и Динамо достигли мирового соглашения в отношении просроченных платежей по переходу Мбокани.

По информации французского издания L'Equipe, в июне 2015 года президент брюссельцев Роже Ванден Сток лично встречался с Игорем Суркисом, чтобы потребовать от киевлян ускорить выплату долга за приобретение нападающего сборной ДР Конго.