Украина

Сербский нападающий Боян Дубайич не подошел команде Владимира Шарана.

Напомним, что 26-летний форвард работал на первом турецком сборе Александрии, после чего получил возможность проявить себя и на втором.

За это время серб успел провести в составе команды Владимира Шарана несколько контрольных матчей, в одном из которых даже отметился забитым мячом.

Однако, как сообщает канал Футбол 1, тренерский штаб Александрии принял решение прекратить просмотр Дубайича и не подписывать с ним контракт.

Стоит отметить, что последним клубом сербского нападающего был Сисакет из Таиланда, который он покинул в конце прошлого года.

Таким образом в тренировочном лагере Александрии остались два потенциальных новичка - хавбеки Юрий Габовда и ​Вахтанг Чантуришвили.