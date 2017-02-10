Украина

Кропивницкая Зирка пытается в сжатые сроки устранить последствие снегопада.

Напомним, что 26 февраля в рамках 19-го тура текущего розыгрыша УПЛ команда Романа Монарева примет на своем поле днепровский Днепр.

Начало игры в 14:00.

Как сообщает официальный сайт Зирки, снег, который выпал в Кропивницком два дня назад, внес коррективы в работу всех служб клубного стадиона.

Ситуацию с очисткой трибун и поля стадиона от снега прокомментировал исполнительный директор кропивчан Андрей Перевозник.

"Уже 5 лет кропивницкий стадион не сталкивался с таким количеством осадков перед игрой. И это неудивительно, поскольку Зирка ни разу в своей истории не проводила официальный матч в феврале. Конечно, мы следим за прогнозом погоды и надеемся, что больших осадков больше не будет", — заявил руководитель Зирки в интервью официальному клубному сайту.

"Что касается того количества снега, которое есть на стадионе, то уже оперативно расчищено запасное тренировочное поле, на котором сегодня команда Зирки U-19 спарринг проводила с запорожским Металлургом".

"А сейчас мы начали постепенно очищать и центральное поле. Мы ожидаем помощи от всех неравнодушных, ведь большинство работ на основном поле и на трибунах придется проводить вручную, хотя тяжелую технику мы, конечно, тоже задействовали. Так что если есть желание помочь клубу — присоединяйтесь!".