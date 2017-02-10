Украина

Генеральный директор одесского Черноморца Сергей Керницкий прокомментировал ситуацию с задолженностью перед луганской Зарей.

Напомним, что ранее луганчане обвинили Моряков в том, что последние не выплатили Заре 7 млн грн за реализацию билетов на ее домашний поединок Лиги Европы против английского Манчестер Юнайтед, который состоялся 8 декабря 2016 года на домашней арене Черноморца.

Более того, несколько дней назад гендир Зари Сергея Рафаилов заявил, что материалы по задолженности Черноморца уже переданы в суд.

В то же время Сергей Керницкий подчеркнул, что Моряки не намерены судиться, а, наоборот, пытаются решить проблему мирным путем.

"Мы в определенном смысле стали участниками небольшого форс-мажорного обстоятельства. К сожалению, в решение этого вопроса попали финансовые расчеты с Зарей за аренду и продажу билетов", — заявил гендир Черноморца в интервью каналу Футбол 1.

"В настоящее время мы решаем эту ситуацию, и я думаю, что все стороны будут удовлетворены. Мы и не собирались судиться. Считаю, в ближайшее время эта тема будет закрыта".