Украина

Генеральный директор одесского Черноморца Сергей Керницкий опроверг слухи о потенциальном переходе форварда Динамо Александра Гладкого в стан одесской команды.

"Гладкий в Черноморце? Я сам человек курящий, но я знаю, что я курю. У меня возникает вопрос: а что курят те люди, которые это пишут?", — задался вопросом Керницкий в разговоре с корреспондентом телеканала Футбол 1.

"Понимаете, есть много изданий, которым надо как-то выживать. Я не умаляю достоинств Гладкого, но мы им не интересуемся", — добавил гендир.

Напомним, что с этого сезона Гладкий защищает цвета киевского Динамо. До этого он был известен по своим выступлениям за Шахтер, Днепр, Карпаты и ФК Харьков.

В текущем сезоне Александр провел за команду Реброва 8 матчей (4 — в основе) в УПЛ, однако отметиться голами не сумел.