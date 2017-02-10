Украина

Будущим летом форвард Сампдории Луис Муриэль, скорее всего, переберется в стан нерадзурри.

Как информирует издание Corriere dello Sport, Муриэль дал согласие на переход в Интер, а его агент уже договорился об условиях личного контракта своего клиента.

Теперь Интеру предстоит прийти к согласию с клубом футболиста — Сампдорией. Действующее соглашение 25-летнего колумбийца с Самп рассчитано до лета 2019 года, а в контракте прописана клаусула в размере 28 миллионов евро.

Также отмечается, что президент Сампдории Массимо Ферреро надеется, что клубу удастся уговорить игрока продлить контракт, чтобы в новом соглашении была прописана другая сумма отступных. По информации источника, клуб намерен увеличить клаусулу до 35 миллионов евро.

В то же время, Интер надеется договориться с клубом игрока до того момента, как он продлит действующий контракт.

Ожидается, что в случае перехода в Интер Муриэль будет получать 1 миллион 800 тысяч евро в год, что ровно вдвое больше его нынешнего оклада.

В текущем сезоне Муриэль провел за свою команду 23 матча в Серии А, забил 8 голов и отметился 7 ассистами.