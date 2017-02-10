Украина

Защитник Зирки Федерико Перейра в ближайшее время ляжет под нож.

Напомним, Перейра получил травму в спарринге своей команды против шведского Ефле (1:2), который состоялся 5 февраля.

Позднее официальный сайт украинского клуба информировал о том, что в единоборстве с соперником капитан команды получил травму лица.

Как сообщает Sport Arena, в ближайшие дни Перейра будет прооперирован. У защитника диагностировали перелом одной из костей лица, расположенной в трех сантиметрах возле глаза.

Ожидается, что Федерико сможет восстановиться к началу марту, однако в матче против Днепра, который состоится 26 февраля, игрок, скорее всего, не сыграет.

При этом есть вероятность, что 28-летний футболист какое-то время будет выступать в защитной маске.

В текущем сезоне на счету Перейры 1 гол в 11 матчах в УПЛ.