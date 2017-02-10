Профессиональная футбольная лига Украины сегодня официально презентовала новый логотип.
Новый логотип ПФЛ, Sport Arena
10 февраля 2017, 13:28
Как сообщает издание Sport Arena, Первая и Вторая лиги вместе с иными турнирами под эгидой ПФЛ получат новую эмблему, на которой будет изображен Лев внутри зеленого прямоугольника.
Выбор в пользу Льва сделан не случайно — первый документально зафиксированный поединок в Украине состоялся именно в городе Львов, символом которого и является Царь Зверей.
"Футбол за годы Независимости сделал очень много для Украины в геополитическом пространстве. Путь всех звезд украинского футбола начинался в командах, которые принимали участие в ПФЛ", — гласит пресс-релиз нового бренда.