Украина

Профессиональная футбольная лига Украины сегодня официально презентовала новый логотип.

Как сообщает издание Sport Arena, Первая и Вторая лиги вместе с иными турнирами под эгидой ПФЛ получат новую эмблему, на которой будет изображен Лев внутри зеленого прямоугольника.

Выбор в пользу Льва сделан не случайно — первый документально зафиксированный поединок в Украине состоялся именно в городе Львов, символом которого и является Царь Зверей.

"Футбол за годы Независимости сделал очень много для Украины в геополитическом пространстве. Путь всех звезд украинского футбола начинался в командах, которые принимали участие в ПФЛ", — гласит пресс-релиз нового бренда.