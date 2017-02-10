Украина

Защитник Зари Григорий Ярмаш рассказал о сборах своей команды, о планах на будущее и о предстоящем поединке с Динамо в рамках УПЛ.

О подготовке ко второй половине сезона: "Я уже давно в футболе, поэтому приспособлен к тому, что зимой один тренировочный сбор заменяет другой. Ежегодно похож график, в каждом клубе, так что ничего страшного. Тем более тренеры стараются разнообразить подготовку, чтобы нам было интересно".

Об отличиях 1-го и 2-го сбора: "Главное — будет больше спаррингов. Теперь их запланировано пять, на предыдущем сборе было четыре, причем на длинном отрезке времени. Можно сказать, уже начинаем непосредственную подготовку к возобновлению Лиги Пари-Матч: наигрываем тактические действия, взаимодействие между собой".

О новой расстановке 4-3-3: "Было такое. Задача игроков — приложить все усилия, чтобы реализовать требования тренерского штаба. Если Юрий Николаевич решил попробовать другую тактическую модель, должны стараться воплотить ее в жизнь. С одной стороны, она позволяет усилить яркость игры в нападении, с другой, страдает оборона. Хотя все это тренировочные матчи, а как будет в официальных — увидим".

О планах на будущее: "Я не знаю, что будет завтра, не то, что за несколько месяцев. Сегодня я — игрок Зари, и очень благодарен руководству клуба и тренерам за доверие. А летом видно будет".

Об игре с Динамо: "Нам все равно, во сколько начинается матч. Когда запланировано, тогда и играть. И еще: меня удивляет, почему некоторые сделали этот поединок решающим в битве за второе место, хотя бы потому, что нас ждут еще две встречи с киевлянами — на втором этапе чемпионата. Вообще мне с Динамо всегда приятно соревноваться".