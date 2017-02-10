В рамках товарищеского поединка в Португалии, подопечные Паулу Фонсеки отправили три безответных мяча в ворота Риу Аве (3:0).
Игроки Шахтера празднуют взятие ворот, shakhtar.com
10 февраля 2017, 14:41
Риу Аве — Шахтер 0:3
Голы: Бланко-Лещук, 25, Тайсон, 53 (пен.), Борячук, 81
Риу Аве: Кассио (Виейра, 46, Карлуш Алвеш, 80) — Лионн (Кассама, 46, Тьягу Андре, 75), Родерик (Монте, 46), Марсело (Тарантини, 46), Рафа Соареш (Жайме Пинту, 46, Вито, 75), Петрович (Телес, 46), Кровинович (Виллаш-Боаш, 46), Педру Морейра (Кизито, 46), Жил Диаш (Жоау Новаиш, 46), Элдон (Гедеш, 31, Ронан, 64), Пасьенса (Рибейру, 46)
Шахтер: Пятов (Шевченко, 46) — Кобин (Бутко, 46), Ордец (Кучер, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Исмаили (Азаведо, 46) — Малышев (Танковский, 46), Фред (Алан Патрик, 46) — Марлос (Зубков, 46), Дентиньо (Коваленко, 46), Бернард (Тайсон, 46) — Бланко-Лещук (Борячук, 46)