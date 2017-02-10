Украина

КДК ФФУ обязал луцкую Волынь погасить долг перед кропивницкой Зиркой в течение следующих 60-ти дней.

Как сообщает издание Sport Arena, на сегодняшнем заседании КДК ФФУ, было решено, что луцкая Волынь обязана в следующие 60 дней погасить долг перед кропивницкой Зиркой за трансфер Дмитрия Немчанинова, который состоялся еще летом 2013 года.

В декабре 2015 года комитет уже обязывал луцкий клуб выплатить вторую часть долга по этому трансферу, а это порядка 426 тысяч гривен, но, тем не менее, Волынь не стала этого делать.

В сентябре 2016-го КДК ФФУ перенес рассмотрение дела и дал сторонам время на подписание мирового соглашения.