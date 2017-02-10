Украина

Пятница, 10 февраля, 21:45, Бордо, Матмют Атлантик. Арбитр — Николя Раинвилль.

Открывать очередной 25-й по счету тур текущего розыгрыша французской Лиги 1 будет одно из старейших противостояний Франции — Бордо на своем поле примет ПСЖ.

Интересно, что сегодняшний поединок на Матмют Атлантик станет для Жирондинцев и парижан 100-й официальной очной встречей.

Оба коллектива подходят к грядущему матчу в хорошем расположении духа — подопечные Унаи Эмери выиграли 9 из своих последних 10 поединков во всех турнирах, а Бордо за исключением недавнего крупного домашнего поражения в Кубке французской лиге от все того же ПСЖ (1:4) не проигрывает с декабря 2016 года.

Что касается кадровой ситуации накануне игры, то Бордо не сможет рассчитывать на двух основных исполнителей — 31-летнего центрбека Левчука и 20-летнего вингера Унаса, тогда как ПСЖ не помогут травмированный Пасторе, а также не набравшие оптимальной формы Крыховяк и Ло Сельсо.

В последние годы статистика личных встреч безусловно на стороне парижан, которые только в текущем сезоне нанесли Жирондинцам два поражения с общим счетом 6:1. Однако в поединках чемпионата на домашней арене Бордо ситуация складывается не так однозначно — последний раз ПСЖ увозил с Матмют Атлантик 3 очка еще в сентябре 2013 года.

Дополнительно мотивировать команды на подобные встречи не нужно, но тут и турнирное положение подстегивает: парижане продолжают чемпионскую погоню за Монако, тогда как команда Жослена Гурвеннека находится всего в 4 очках от еврокубковой зоны.

В своих последних очных встречах Бордо и ПСЖ радовали фанатов результативной и бескомпромиссной игрой, заставляя думать о том, что и сегодня ожидания болельщиков будут оправданы.



Статистика отчетного матча (в Лиге 1): +24=10-8, 70-32

Ориентировочные составы

Бордо: Каррассо — Сабали, Йованович, Паллуа, Пелленар — Вада, Тулалан, Санкаре — Малком, Ролан, Камано

ПСЖ: Ареола — Орье, Маркиньос, Тиаго Силва, Максвелл — Верратти, Мотта, Матуиди — Ди Мария, Кавани, Дракслер

Не сыграют: А. Траоре, Морис-Белай, Т. Туре, Унас, Левчук, Пундж — Пасторе, Крыховяк, Ло Сельсо, Огустен

Под вопросом: Курзава (ПСЖ)

Интересные факты

- ПСЖ выиграл 5 из своих последних 6 матчей в Лиге 1.

- Бордо не проигрывает в своих последних 6 поединках в Лиге 1.

- ПСЖ не проигрывал в 14 из своих последних 15 матчах против Бордо во всех турнирах.

Football.ua