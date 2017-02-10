Украина

Голкипер донецкого Шахтера Никита Шевченко поделился своими впечатлениями от товарищеского поединка против Риу Аве.

Напомним, что сегодня донецкий Шахтер провел контрольный поединок в Португалии против местного Риу Аве. Три безответных мяча в исполнении подопечных Паулу Фонсеки позволили Горнякам одержать уверенную победу над своим оппонентом.

Голкипер дончан Никита Шевченко, в отстоявший второй тайм в этой встрече, дал свой комментарий официальному сайту Шахтера относительно этого матча.

"Главное в товарищеском матче, чтобы все получили игровое время и не было травм. В этом плане сегодняшняя встреча удалась. Мы показали хороший футбол, отработали на поле все взаимодействия, а тренерский штаб привлек максимальное количество игроков".

"Мокрое поле и скользкий мяч не доставили особых проблем: еще на разминке занимались под дождем, поэтому быстро приспособились к условиям. В защите были спокойны и надежны, несмотря на то что соперник шел вперед и очень хотел отыграться".

"Наоборот, нам удалось поймать португальцев на контратаках и победить с крупным счетом. Это все-таки влияет на настроение перед ответственными матчами с Сельтой", — резюмировал Никита Шевченко.

Также свое мнение относительно этой игры высказал и крайний защитник Шахтера Азеведо.

"Это сложная встреча с хорошим соперником. В первом тайме ребятам было нелегко, но в итоге все сложилось для нас просто отлично. Когда мы выходили на вторую половину, то уже имели преимущество и могли строить свою игру на контратаках", — сказал Азеведо.