Украина

Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился своими впечатлениями от сборов в Португалии, а также от товарищеского поединка против Риу Аве.

Напомним, что сегодня Горняки одержали уверенную победу в товарищеском матче против Риу Аве.

Португальский тренер Шахтера Паулу Фонсека оценил действия своих подопечных в этой встрече.

"Я полностью доволен тем, как наша команда себя проявила. Всеми поединками, которые были проведены на сборах, можно гордиться. Сегодня мы встречались с очень хорошим, играющим соперником. Добили при этом отличного результата, что нас радует", — сказал наставник Горняков в комментариях официальному сайту Шахтера.

Также, Паулу Фонсека не забыл упомянуть и о скорой игре против Сельты, которая состоится в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Наша команда практически готова к игре с Сельтой и функционально и тактически. В течение этой недели мы еще будем дорабатывать некие детали, относящиеся непосредственно к поединку с Сельтой. Нас ждет сложный матч, поскольку играем на выезде. Уверен, он будет интересный", — резюмировал главный тренер Шахтера.