В контрольном матче кропивницкая Зирка потерпела крупное поражение от действующего чемпиона Сербии.
Игроки Зирки пытаются остановить экс-хавбека Днепра Джона Руиса (слева), crvenazvezdafk.com
10 февраля 2017, 19:20
Црвена Звезда - Зирка 6:2
Голы: Боакье 8, 45+1, 61, 2:0, Плавшич, 23, 33, Милич, 82 — Чичиков, 42, Загальский, 50
Црвена Звезда: Манойлович — Петкович, Лукович, Ле Таллек, Фримпонг, Джон Руис (Милияш, 66), Канга (Милич, 66), Боакье (Павков, 73), Плавшич, Митчелл, Анджелкович
Зирка: Льопка (Солдатенко, 46) — Полегенько (Попов, 74), Кучеренко (Векляк, 83), Фатеев, Бацула (Збунь, 73), Лупашко, Загальский (Дришлюк, 78), Чичиков (Жуков, 46), Щедрый (Аверьянов, 68), Эсеола (Акименко, 46), Ситало (Бруно, 87)