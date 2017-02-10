Украина

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировочный лагерь Шахтера и поделился впечатлениями после победы команды над Риу Аве (3:0).

"Сегодня Шахтер провел неплохой поединок. Приятно, что сборники находятся в хорошей форме. Радует, что Богдан Бутко начал тренироваться и сыграл первый матч после тяжелой травмы. Для нас тоже это очень важно", — цитирует главного тренера Сине-желтых официальный сайт Горняков.

"В принципе, у всех ребят прекрасное настроение, вижу, что команда сконцентрирована на работе и все с большим желанием ждут возобновления сезона. Вчера же удалось пообщаться с главным тренером Паулу Фонсекой".

"Говорили о подготовке, игроках, прежде всего о сборниках. Мне интересно, как ребята провели эти сборы, в каком они состоянии. Любопытно было узнать, в каком направлении Паулу движется, изменил ли что-то по завершении первого этапа работы в Украине, ведь, возможно, после паузы в чемпионате могли измениться какие-то его впечатления".

"Паулу Фонсека очень профессиональный человек, с ним приятно общаться на разные темы. Вчера у нас получилась информативная и интересная беседа".

"Молодежь Шахтера? Мы смотрим за всеми. Тот же Борячук сегодня вышел на поле. И это очень важно, когда главный тренер дает возможность молодым футболистам проявить себя", — резюмировал Андрей Шевченко.