В контрольном матче подопечные Сергея Реброва не смогли переиграть представителя элитного дивизиона Китая.
Роман Яремчук снова забил за Динамо на сборах, fcdynamo.kiev.ua
10 февраля 2017, 20:11
Стоит отметить, что в первом тайме открыть счет в поединке сумел именно китайский коллектив, который тренирует известный немецкий специалист Феликс Магат. Это 31-летний форвард сборной Италии Грациано Пелле на 30-й минуте игры поразил ворота Бущана.
Отыграться Динамо смогло уже во второй половине встречи благодаря Роману Яремчуку, который первым поспел на добивание после плотного выстрела Беседина.
В итоге, второй спарринг на заключительном зимнем сборе команда Сергея Реброва завершила вничью.
Динамо — Шаньдун Лунэн 1:1
Голы: Яремчук, 55 — Пелле, 30
Динамо: Бущан (Коваль, 46) — Бурда (Морозюк, 63), Хачериди (Вида, 63), Очигава (Пантич, 63), Шепелев (Антунеш, 63), Корзун (Рыбалка, 63), Сидорчук (Гармаш, 63), Беседин (Цыганков, 63), Ориховский (Буяльский, 63), Д. Гонсалес (Федорчук, 46; Д. Гонсалес, 66), Гладкий (Яремчук, 46)
Шаньдун Лунэн (стартовый состав): Хан Ронгже — Ванг Тонг, Лиу Янг, Ки Тианю, Джин Джингдао, Жанг Чи, Жан Хайбин, Бин Джоншуй, Пелле, Тарделли, П. Сиссе