Украина

В контрольном матче подопечные Сергея Реброва не смогли переиграть представителя элитного дивизиона Китая.

Роман Яремчук снова забил за Динамо на сборах, fcdynamo.kiev.ua

Роман Яремчук снова забил за Динамо на сборах, fcdynamo.kiev.ua

Стоит отметить, что в первом тайме открыть счет в поединке сумел именно китайский коллектив, который тренирует известный немецкий специалист Феликс Магат. Это 31-летний форвард сборной Италии Грациано Пелле на 30-й минуте игры поразил ворота Бущана.

Отыграться Динамо смогло уже во второй половине встречи благодаря Роману Яремчуку, который первым поспел на добивание после плотного выстрела Беседина.

В итоге, второй спарринг на заключительном зимнем сборе команда Сергея Реброва завершила вничью.

Динамо — Шаньдун Лунэн 1:1

Голы: Яремчук, 55 — Пелле, 30

Динамо: Бущан (Коваль, 46) — Бурда (Морозюк, 63), Хачериди (Вида, 63), Очигава (Пантич, 63), Шепелев (Антунеш, 63), Корзун (Рыбалка, 63), Сидорчук (Гармаш, 63), Беседин (Цыганков, 63), Ориховский (Буяльский, 63), Д. Гонсалес (Федорчук, 46; Д. Гонсалес, 66), Гладкий (Яремчук, 46)

Шаньдун Лунэн (стартовый состав): Хан Ронгже — Ванг Тонг, Лиу Янг, Ки Тианю, Джин Джингдао, Жанг Чи, Жан Хайбин, Бин Джоншуй, Пелле, Тарделли, П. Сиссе