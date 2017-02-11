Украина

Динамо получило финансовое наказание за неподобающее поведение болельщиков на матче 18-го тура УПЛ против Шахтера (3:4).

Канал Футбол 1 информирует о том, что киевский клуб обеднеет на 150 тысяч гривен из-за поведения болельщиков на Эль-классико в середине декабря.

Идентичное дело по фанатам Шахтера отложено из-за того, что донецкий клуб хочет предоставить новые объяснения по ситуации.

Напомним, по ходу поединка обе стороны фанатского движения активно использовали пиротехнику.