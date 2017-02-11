Динамо получило финансовое наказание за неподобающее поведение болельщиков на матче 18-го тура УПЛ против Шахтера (3:4).
илья хохлов, football.ua
11 февраля 2017, 08:21
Канал Футбол 1 информирует о том, что киевский клуб обеднеет на 150 тысяч гривен из-за поведения болельщиков на Эль-классико в середине декабря.
Идентичное дело по фанатам Шахтера отложено из-за того, что донецкий клуб хочет предоставить новые объяснения по ситуации.
Напомним, по ходу поединка обе стороны фанатского движения активно использовали пиротехнику.