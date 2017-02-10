Украина

Генеральный директор львовских Карпат Юрий Дячук-Ставицкий прокомментировал ситуацию вокруг судебного разбирательства с экс-нападающий львовян Владимиром Гудымой.

Напомним, что накануне ФФУ пригрозила львовскому клубу лишением профессионального статуса, если тот не закроет судебное дело против своего 26-летнего воспитанника, который с 2009 по 2014 годы числился в первой команде Карпат.

Причина — львовяне не захотели выплачивать Гудыме задолженность в размере 70 тыс. долларов, а подали на него в суд общей юрисдикцией, что категорически запрещено правилами ФИФА и УЕФА.

ФФУ дала Карпатам 30 дней, чтобы прекратить судебное разбирательство с Гудымой.

В то же время гендир Карпат отметил, что воспитанник клуба оказался единственным, с кем львовянам не удалось найти общий язык в вопросе выплаты задолженностей.

"Как известно, никаких текущих долгов у нашего клуба нет, но есть старые. С большинством из тех, кому клуб что-то должен, нет никаких проблем. Пусть у нас было 10 проблемных ситуаций. Так вот, с частью мы уже рассчитались полностью, с другой частью достигли компромиссов по рассрочке выплат. Там были спорные вопросы на значительно более серьезные суммы, но мы со всеми нашли точки соприкосновения. Кто нам пошел на встречу, кому мы пошли на встречу. Мы не можем вернуть все долги сразу, есть определенные механизмы, и все это понимают. Точнее, почти все", — заявил Дячук-Ставицкий в интервью официальному клубному сайту.

"К сожалению, единственным, с кем никак не удается найти общий язык, является Владимир Гудыма. Мне лично его действия кажутся, с позволения сказать, неадекватными. Клуб столько раз буквально вытаскивал его за уши... Я уже не хочу вспоминать те истории, когда он проигрался на автоматах, там была огромная сумма. Затем у него были проблемы с криминальными личностями. Но мы ему всячески помогали, закрывали глаза, верили, что сможем вырастить из него если уж не футболиста, то хотя бы человека. Потому что с футболом у него не складывалось. Если я не ошибаюсь, то за три года, он сыграл около 150 минут в первой команде. К сожалению, мы ошиблись, хотя и приложили к его развитию все усилия".

"Что заставило нас обратиться в суд общей юрисдикции? Начнем с того, что все деньги, которые были прописаны в контракте Гудымы, мы ему вернули. Но он хотел получить гораздо больше, просто заоблачную сумму, ничем не мотивированную. Фактически, выступая в роли сознательного проходимца или управляемый людьми, которые умеют наживаться на таких персонажах, находясь при этом в тени, он начал требовать у нас деньги, которые не заработал. Я подчеркиваю — не заработал. Конечно, мы были вынуждены отстаивать свою честь и здравый смысл в футбольных инстанциях, но там регулярно принимали решение не в нашу пользу. Если поднять официальные нормативно-правовые документы, в нашем случае это дисциплинарные правила ФФУ, читаем статью 29: Решение спорных вопросов и конфликтов.

1. В соответствии с Уставом ФФУ, статей 60, 61 Устава УЕФА и статьи 64 Устава ФИФА для решения любых спорных вопросов и конфликтов, возникающих между субъектами футбола в пределах действия Устава или регламентных документов ФФУ юридического лица, клубы, официальные и должностные лица, тренеры, футболисты должны последовательно исчерпать все внутренние средства правовой защиты в пределах норм уставных и регламентных документов, а также в Спортивном арбитражном суде в качестве последней инстанции.

2. В случае подачи исковых заявлений в суды общей юрисдикции для решения любых спорных вопросов и конфликтов, возникающих между субъектами футбола в пределах действия Устава или регламентных документов ФФУ без предварительного исчерпания всех внутренних средств правовой защиты в пределах норм уставных и регламентных документов, а также в Спортивном арбитражном суде, Орган обязывает заявителей отказаться от иска путем подачи соответствующего заявления в суд общей юрисдикции, следствием чего должно стать закрытие производства по делу судом общей юрисдикции, и применяет дисциплинарные санкции согласно Дисциплинарным правилам ФФУ.



"Получается, что все меры, которые существуют в системе организованного футбола мы исчерпали (Решение Палаты Решение Споров вступило в силу), в Спортивный арбитражный суд в Лозанне мы обратиться уже не можем, так как вышел срок, поэтому нам не оставалось ничего другого, как искать правды в последней инстанции".

"Как быть с угрозами от ФФУ? Как только мы получим решение от КДК, немедленно его изучим и будем действовать в интересах клуба и в соответствии с установленными требованиями (регламента и украинского законодательства). Могу заверить наших болельщиков, что клуб не допустит даже малейшей возможности того, чтобы потерять профессиональный статус.