Украина

В рамках подготовки к весенней части текущего сезона команда Романа Санжара сыграет контрольные матчи против молодежной команды донецкого Шахтера.

Напомним, что сейчас донецкий Олимпик работает на учебно-тренировочном сборе в Турции, во время которого донетчане планировали провести 5 спаррингов, в том числе с молодежным составов Горняков.

Однако, как сообщает официальный сайт Олимпика, завтра подопечные Романа Санжара проведут с Шахтером U-21 сразу 2 контрольных матча.

Первый из них начнется в 10:30 по Киеву, а второй — в 16:30.

Стоит отметить, что после спаррингов с молодежной командой Шахтера Олимпик ждут еще 2 контрольных матча — против казахстанского Кайсара (14 фераля) и тбилисского Динамо (17 февраля).