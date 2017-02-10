Украина

Защитник каменской Стали Сергей Воронин поделился своими впечатлениями от подготовки команды к весенней части текущего сезона.

Стоит отметить, что сейчас Сталевары работают на учебно-тренировочном сборе в Турции, где несколько дней назад провела спарринг с сербским Вождовацом.(2:0).

"Как оценю первую часть сбора в Турции? Первый сбор прошел хорошо, слава Богу обошлось без травм. Набираем форму, сыграли пару спаррингов. В принципе довольны проделанной работой. Второй сбор начался продуктивно, сейчас чувствуется усталость после первых его дней. Тренеры нас подбадривают, так что скоро должно стать полегче. Работаем дальше", — заявил 29-летний фулбек каменчан в интервью официальному клубному сайту.

"Появилось ли что-то новое в тренировочном процессе и в плане игровых построений? Да, конечно. Полностью меняется рисунок игры, отрабатываем тактические действия. Можно сказать, что для нас сейчас все новое".

"Как изменились нагрузки на втором этапе сбора? Поменялось направление нагрузок, тренировки стали более интенсивными. В принципе у нас фундамент уже был заложен, но все равно еще чувствуется усталость, есть мышечные боли. Но это сборы, все их проходят, так что терпим".

"Что мне больше всего нравится в тренировочном процессе? В целом нравится все в комплексе, поскольку это для нас новое, и все построено грамотно. Есть дни больших нагрузок, есть дни восстановительные. И нас подводят к матчам в оптимальном состоянии, поэтому ты в игре можешь показать, на что способен и все свои сильные качества".

"Как оцениваю собственную игру в прошедших спаррингах? Прежде всего, нашу игру оценит тренерский штаб. А по себе могу сказать, что физически чувствую себя хорошо, понятно, что есть недочеты, ведь мы сейчас перестраиваемся. Думаю, что на твердую четверку, по крайне мере для себя, я сыграл".

"В каком режиме проходит вторая часть турецкого сбора? Режим в принципе похож на тот, который был на первом сборе – это двухразовые тренировки. Есть тренажерный зал, есть работа с мячом, есть специальные упражнения для работы без мяча. В целом, все как обычно – уже не первый год проводим сборы".

"Да, меняются упражнения, меняется тренерский штаб, но в целом все остается также. Бывает тяжело, бывает неприятно, опять же мышечные боли. Но это наша работа, которую мы любим, за которую получаем деньги, поэтому приходится иногда терпеть. Но как говорят, нужно сейчас потерпеть, чтобы потом стало легче".

Напомним, что в середине января первую команду Стали возглавил белорусский наставник Леонид Кучук.