Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, что остался доволен двумя игроками на просмотре, а еще один уже покинул тренировочный лагерь команды.

Александрия просматривала форварда Бояна Дубаича, а также хавбеков Юрия Габовду и Вахтанга Чанутрашвили.

"Боян Дубаич покинул расположение нашей команды, потому что по разным причинам тренерский штаб решил не заключать с ним контракт. А вот с Габовдой и Чантурашвили, скорее всего, будем подписывать соглашения. На 90% это решено. Это игроки неплохого уровня, а физически подтянуть мы всегда их успеем", — рассказал Шаран в интервью телеканалу Футбол 1.

"Кроме этого, у нас есть еще вакантное место, и хотелось бы подписать нападающего, но еще до чемпионата есть время, поэтому мы в поисках еще одного футболиста".

27-летний Юрий Габовда в минувшем сезоне сыграл 35 матчей, забил три гола и сделал восемь результативных передач во всех турнирах за минское Динамо. 23-летний Вахтанг Чантурашвили в прошлом сезоне провел два гола в девяти матчах за тбилисское Динамо.