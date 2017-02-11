Украина

Форвард Динамо Роман Яремчук прокомментировал спарринг против Шаньдунь Лунэна (1:1), в котором игроку удалось забить.

"Конечно, матч выдался непростым. Соперник хорошего уровня, потому все получили равную нагрузку против добротного оппонента. Все хорошо", — начал форвард киевлян в интервью клубному ТВ.

"Считаю, что соперник оборонялся грамотно, нам было сложно вскрыть их защиту. В первом тайме было особенно тяжело, а вот уже во второй половине нам удавалось больше играть в комбинации, потому и удалось забить".

"Это сборы, каждый должен получать равное количество нагрузок. Тренер знает, что он делает".

"Нападающий должен чувствовать момент, чтобы забить гол. Не важно, красивый мяч или нет, гол — это гол, он приносит результат. Хочется еще больше забивать, со временем все будет", — заявил Роман Яремчук.