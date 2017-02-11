Напомним, Доронин травмировался, когда Олимпик принимал участие в Мемориале Макарова.

В интервью Sport Arena наставник донецкой команды Роман Санжар поведал о травме своего подопечного.

"Владимир Доронин порвал крестообразные связки и выпал надолго", — сказал Санжар.

После такого рода травм футболисты восстанавливаются около полугода. 

Доронин в текущем сезоне провел за Олимпик 15 матчей в УПЛ.