Полузащитник донецкого Олимпика Владимир Доронин получил очень серьезную травму.
ВЛАДИМИР ДОРОНИН, OLIMPIK.COM.UA
11 февраля 2017, 14:59
Напомним, Доронин травмировался, когда Олимпик принимал участие в Мемориале Макарова.
В интервью Sport Arena наставник донецкой команды Роман Санжар поведал о травме своего подопечного.
"Владимир Доронин порвал крестообразные связки и выпал надолго", — сказал Санжар.
После такого рода травм футболисты восстанавливаются около полугода.
Доронин в текущем сезоне провел за Олимпик 15 матчей в УПЛ.