Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поведал о задачах команды, а также рассказал о подготовке ко второй части сезона.

"Подготовка ведется по плану, который мы утвердили изначально. Но я доволен не всем, ведь много ребят в самом начале сборов выпали и им приходится догонять. Это и Виталий Федорив, и Иван Матяж, и Сергей Гринь. Приходится немного форсировать подготовку, ребятам тяжело, но я думаю, что к началу чемпионата они будут готовы", — приводит слова Санжара Sport Arena.

"Я считаю, что у нас есть ребята, которые сейчас готовы обеспечить выполнение поставленных задач. Есть ребята, которым нужно подтягиваться. Также у нас постоянно ведется селекция, и я не исключаю, что мы еще можем пополниться кем-то. Если я увижу, что футболист действительно может усилить команду, то мы его возьмем. Я бы хотел видеть центрального защитника. Сегодня для нас это наиболее актуальная проблема".

"Задача — место в первой шестерке? Безусловно, нам бы не хотелось опускаться ниже нынешней позиции в таблице — это наш план минимум. А дальше, если у нас получится остаться в шестерке, то будем ставить другие задачи и попытаемся зацепиться за еврокубки. Однако на данный момент мы не готовы к еврокубкам".

"По сравнению с осенней частью чемпионата, мы ослабли, потеряли основных игроков. Глубина состава стала меньше, а тех, кого мы просматриваем, еще нужно подтягивать. Но ничего страшного, будем работать. Если не на сборах, то уже по ходу чемпионата", — резюмировал наставник Олимпика.

На данный момент Олимпик с 28-ю очками располагается на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ.