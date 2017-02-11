Украина

Форвард Олимпика Иван Матяж рассказал о ходе подготовки ко второй части сезона.

"Впечатления от сборов только положительные, все есть для хорошей работы и подготовки к весенней части сезона. А это самое главное. Спарринги, считаю, провели добротные. Думаю, мы с каждой игрой будем прибавлять и к чемпионату подойдём в хорошей физической форме", — цитирует Матяжа официальный сайт Олимпика.

В трех матчах на сборах Матяж забил три гола.

"Конечно, приятно, когда помогаешь своей команде голами. Но главное, чтобы команда побеждала. Тогда и настроение хорошее, работать на тренировках намного легче".

"Насколько готов к сезону? Не могу сказать, что готов на 100 процентов, но чувствую себя уже довольно-таки неплохо. Думаю, за оставшееся время подтянем свою форму и к чемпионату подойдём в полной боевой готовности".

Первый официальный матч после зимней паузы Олимпик проведет 25 февраля. Соперник — каменская Сталь.