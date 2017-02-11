Украина

Подопечные Романа Санжара во второй раз за один день сумели переиграть в товарищеской встречи молодежный состав Горняков U-21.

Олимпик сегодня уже успел провести один поединок против молодежного состава Горняков. Два забитых мяча в ворота Шахтера позволили команде Романа Санжара одержать верх над оппонентом со счетом 2:1.

Спустя некоторое время, Олимпик и Шахтер U-21 встретились снова. И, как в прошлой игре, подопечные Санжара оказались сильнее — снова победа со счетом 2:1.

Шахтер U-21 — Олимпик 1:2

Голы: Арендарук, 13 — Поступаленко, 4, Немчанинов, 55

Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Гришко, Эммерсон, Немчанинов, Богданов, Брикнер (Цымбалюк, 46), Гошкодеря (Федорив, 46), Поступаленко, Гринь, Матяж

Предупреждения: Богданов, Гошкодеря