В контрольном матче львовские Карпаты минимально переиграли бронзового призера чемпионата Беларуси.
Карпаты, Фото Богдана Зайца, Football.ua
11 февраля 2017, 20:36
Карпаты - Динамо (Минск) 2:1
Голы: Ксенз, 18 (с пенальти), Худобяк, 31 — Премудров, 6
Карпаты: Боровик — Ксенз, Дитятьев, Пас, Мирошниченко (Зубейко, 76), Филимонов, Клец (Чачуа, 74), Завийский (Вербный, 82), Худобяк (игрок на просмотре, 85), игрок на просмотре (Гуцуляк, 71), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 58)
Динамо (стартовый состав): Климович — Бондаренко, Премудров, Быков, Корытько, Сарока, Кийко, Сачивко, Нойок, Бегунов, Лекович