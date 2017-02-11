Украина

В рамках подготовки к весенней части текущего сезона луцкая Волынь сыграет контрольный матч против представителя Первой лиги — черниговской Десны.

Напомним, что сейчас команда Виталия Кварцяного работает на учебно-тренировочном сборе в Турции, где планирует провести 6 спаррингов.

Стоит отметить, что Волынь уже сыграла контрольные матчи против двух команд из Узбекистана — Алмалыка (1:2) и Металлурга из Бекабада (2:1).

Как сообщает официальный сайт луцкого клуба, в следующем зимнем спарринге подопечные Виталия Кварцяного встретятся с Десной, завершившей первую часть текущего розыгрыша Первой лиги на 3-й строчке турнирной таблицы.

Контрольный матч между Волынью и Десной, который пройдет в турецкой Анталье, запланирован на завтра. Начало игры в 16:00 по Киеву.