Украина

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от просмотренного поединка с участием Динамо.

Напомним, сегодня киевское Динамо на подготовительном сборе в Испании разгромило представителя китайской Суперлиги Хэбэй Чайна Форчун (5:0).

Стоит отметить, что данную игру воочию наблюдал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который после матча поделился своими впечатлениями от пребывания в расположении своего бывшего клуба, а также отметил выступления форварда киевлян Романа Яремчука.

"Я очень рад, что мне удалось приехать в расположение Динамо и не только посмотреть их контрольный матч, но и пообщаться с бывшими одноклубниками, с Сергеем Станиславовичем, — сказал Шевченко zbirna.com.

"Я желаю его команде удачно провести вторую часть сезона; хорошо выступить и нынешним сборникам, и тем ребятам, за которыми мы пока еще только наблюдаем — у многих из них есть шанс оказаться в национальной команде".

"Взять того же Яремчука, который сегодня провел неплохой поединок. Я и раньше говорил об этом нападающем, мы уже за ним наблюдаем. Сейчас он вернулся в Динамо, это очень важный момент в его карьере. Если он и в Динамо станет ключевым игроком, как в Александрии, то шанс проявить себя в сборной у него обязательно будет. Впрочем, это касается всех игроков, мечтающих о сборной — прежде всего нужно стать ключевым игроком у себя в команде, иметь там регулярную игровую практику", — резюмировал Андрей Шевченко.