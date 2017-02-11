Украина

Полузащитник каменской Стали Максим Задерака поделился своими впечатлениями от подготовки команды к возобновлению текущего розыгрыша УПЛ.

Напомним, что после 18 сыгранных туров нынешнего чемпионата Сталевары с 14 очками в активе расположились на 9-й строчке турнирной таблицы.

"Спарринг с Вождовацем? Игра получилась тяжелой, соперник был у нас хороший. Много что у нас в этом матче получилось. Уже разобрали игру, и тренер указал нам на наши ошибки. Будем работать дальше и ждем других матчей", — заявил 22-летний хавбек каменчан в интервью официальному клубному сайту.

"Каких моментов на разборе матча оказалось больше — положительных или отрицательных? Как и на всех разборах отмечают и плюсы, и минусы. Но обычно особый уклон идет на изучение ошибок, поскольку нужно прогрессировать и видеть, что именно у нас не получается, чтобы в дальнейшем эти ошибки не повторялись".

"Почему матч с сербами оказался очень грубым? Игры на сборах зачастую получаются грубыми, потому что футболисты в конце сборов устают, и все хотят скорейшего начала сезона. И на фоне усталости получается грубоватая игра".

"На сколько команда готова к сезону? Как тренерский штаб говорит, что мы готовы сыграть пока только 70 минут. В следующем матче мы должны будем отыграть 90 минут, вот по нему уже и будем судить, насколько мы готовы. Пока еще готовимся".

"Легче ли стало на вторых сборах стало легче? На вторых сборах уже немного полегче, но я в выходные дни не ездил домой, поэтому психологически немного тяжеловато. Конечно, хотелось бы встретиться с женой, с родными, за всеми скучаю".