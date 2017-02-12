Украина

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился своими эмоциями после спарринга с китайским Хэбэй Чайна Форчун (5:0).

Стоит отметить, что на 41-й минуте этого контрольного матча 24-летний хавбек киевлян отметился забитым мячом.

"Хорошая игра, как и результат для нас. Были неплохие командные взаимодействия, были, конечно, и определенные ошибки, которые нужно разобрать и двигаться дальше", — заявил Буяльский в интервью официальному клубному сайту.

"Спарринг с Хэбэй Чайна Форчун сложился более удачно, чем матч против Шандунь Лунэн? Сегодня и поле было лучшего качества, чем вчера, особенно во втором тайме, когда его полили, благодаря чему мяч катился быстро. А наши игроки удачно перемещались, отдавали своевременные передачи и забивали мячи".

"Был ли момент с моим забитым мячом наигранной комбинацией? Да, конечно. Если мы выбегаем в контратаку, нужно поддерживать игроков передней линии. Если конкретно по этой ситуации, то Коля Морозюк отдал очень хорошую передачу, я увидел, что вратарь вышел из ворот, и в касание подправил мяч по назначению".

"Впечатления от игры Хэбэй Чайна Форчун? У этого соперника я бы отметил хороший контроль мяча, а также хорошую физическую готовность. В их составе есть неплохие легионеры, поэтому такие игры являются показательными для нас".

"Добавляло ли мотивации присутствие на трибунах тренеров сборной? Мотивация присутствует всегда, когда выходишь играть за Динамо. Неважно, кто смотрит за той или иной игрой. В любом случае нужно показывать все свои лучшие качества, чтобы играть в основном составе".