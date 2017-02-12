В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции одесский Черноморец проиграл белорусскому БАТЭ.
FOOTBALL.UA
12 февраля 2017, 18:44
Черноморец — БАТЭ 0:1
Гол: Риос, 90+1
Черноморец: Берзук — Люлька, Мартыненко, Хочолава, Каплиенко (Татарков, 46), Ковалец (футболист на просмотре, 68), Смирнов, Коркишко (Мусолитин, 68), Андриевский, Кабаев (Третьяков, 68), Хобленко (Элиас, 55)
БАТЭ: Щербицкий (Чичкан, 63) — Яблонский, Березкин (Гвилия, 46), Рушевич (Радионов, 46), Иванич, Жавнерчик, Стасевич, Поляков, М.Володько, Джигеро (Риос, 46), Кендыш (Березкин, 78)
Предупреждения: Володько, Кендыш, Поляков
Удаление: Кендыш, 77 (с правом замены)