Украина

Старший врач киевского Динамо Леонид Миронов поделился актуальными новостями из лазарета первой команды, которая находится на сборе в Испании.

В рамках учебно-тренировочного сбора, который проходит в Испании, подопечные Сергея Реброва проводят подготовку ко второй части текущего сезона.

По информации официального сайта киевского Динамо, старший врач клуба Леонид Миронов поведал о последних новостях из лазарета действующего чемпиона страны — повреждениях Сергея Сидорчука и Андрея Ярмоленко.

"У Сергея классический постнагрузочный синдром приводящих мышц, с которыми наша медицинская служба несколько дней интенсивно боролась, но, наверное, в один из моментов на тренировке произошла дисторзия приводящей длинной мышцы. Теперь, конечно, Сергею придется интенсивно заниматься реабилитацией, сроки его возвращения — примерно две недели", — цитирует врача официальный сайт Динамо.

"У Андрея появились незначительные неприятные ощущения в области поясничного отдела позвоночника. Это у него уже не в первый раз, и чтобы не усугублять процесс мощного спазма мышцы, мы решили дать ему возможность подлечиться, поработать с массажистами, чтобы он начал вовсю тренироваться после следующих двух контрольных игр. Думаю, с завтрашнего дня он начнет работать с тренером-методистом, чтобы постепенно подойти к максимальным нагрузкам в общей группе", — резюмировал Леонид Миронов.

Отметим, что свой следующий поединок в Испании, киевляне проведут завтра — оппонентом бело-синих выступит представитель Швейцарии Кениц.