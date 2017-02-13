Украина

Нападающий Карпат Виктор Хомченко рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде.

Хомченко этой зимой перешел в Карпаты из Волыни.

"Начнем с того, что я практически не играл три месяца — у меня были трудности в Волыни. Не хочу ворошить прошлое, все равно ничего не изменишь. Я перевернул эту страницу и сейчас чувствую себя счастливым. Даже не так, как футболист, а просто как человек. На меня не давят, четко и понятно объясняют, что требуют — соответственно, я могу полностью сконцентрироваться на работе", — цитирует Хомченко пресс-служба Карпат.

"Тренировки у Олега Дулуба чрезвычайно быстрые. Тренер ставит целью сформировать очень сильную команду, которая сможет решать серьезные турнирные задачи. Но каждый игрок должен все выполнять не только быстро, но и точно — это основа качественной игры в официальном сезоне".

"Никаких проблем с адаптацией у меня нету. В Карпатах много молодых ребят, у нас нет проблем с взаимопониманием. У каждого есть игровое время, каждый может себя проявить", — подытожил Виктор.