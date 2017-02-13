Украина

Защитник львовских Карпат Кристиан Пас рассказал о том, как проходит его адаптация в украинской команде.

Первые сборы с львовскими Карпатами аргентинский защитник не проводил. Только во время второго этапа зарубежной подготовки Кристиан получил возможность познакомиться с командой и требованиями тренерского штаба.

"Я нашел очень хороший и организованный клуб. Рад, что попал в Карпаты, пока очень доволен. Конечно, есть трудности в адаптации, для меня здесь все новое. А еще большое расстояние до родного дома и жены", — цитирует Паса пресс-служба клуба.

"Футбол тоже отличается. Как по мне, то в Карпатах играют быстрее, чем в Аргентине. Сейчас я вникаю в понимание игры главного тренера. Отмечу, что он очень точно и четко передает то, что он хочет видеть на поле".

"На самом деле, с коммуникацией не все просто. Но с этим явлением надо бороться, надо учить язык. Олег Дулуб уже подсказывает мне на испанском, а я понемногу изучаю украинские слова", — сказал аргентинец.

"Я уже чувствую положительную тенденцию. Команда с каждым днем ​​становится более сыгранной и лучше понимает тренерские требования. Они следующие: все должно начинаться с очень быстрого и точного паса".

"Относительно спаррингов, то больше всего мне запомнилась игра против минского Динамо. Во-первых, это очень хороший соперник, а во-вторых, наша команда показала хороший и качественный футбол", — подытожил новичок Карпат.