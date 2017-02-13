Украина

Президент Стали Вардан Исраелян считает, что Леонид Кучук способен построить в Каменском сильную команду.

Напомним, 15 января Сталь отрапортовала о назначении на пост главного тренера белоруса Леонида Кучука.

"Кучук для меня тот тренер, с которым я готов проигрывать. Никто не застрахован от поражений, мы не говорим, что пришел Кучук и Сталь станет великим клубом. Если мы сыграем неудачно, то я точно буду знать, что проведется определенная работа и после этого будет прогресс", — сказал Исраелян.

"Раньше такой уверенности не было даже после побед. Я очень хорошо знаю этого тренера, он одержим работой. Задачу на этот сезон ставить некорректно, но если есть хотя бы малейший шанс, то мы будем бороться. Главная задача — построить команду, которая будет стремиться к победам. Думаю, что с ним мы сможем создать хорошую команду".

"В это трансферное окно мы особо не тратились, но если будет нужно, то мы готовы тратить деньги. Меня обрадовал тот факт, что тренер не отказался от футболистов которые есть. Он делает команду с этих игроков, включая молодежный состав", — резюмировал президент.