Украина

Бывший нападающий Зари Ярослав Квасов провалил просмотр в казахстанском Окжетпесе.

Напомним, в середине декабря стало известно, что Заря не будет продлевать действующее соглашение с Квасовым, и он покинет клуб.

Впоследствии 24-летний украинец отправился на просмотр в казахстанский Окжетпес. Как информирует официальный сайт этого клуба, в итоге тренерский штаб решил не заключать контракт с игроком.

Отмечается, что Квасов принял участие в нескольких контрольных матчах, в которых отличился один раз, однако не убедил тренеров взять его в команду.

В текущем сезоне Квасов провел за Зарю всего два матча в УПЛ.