Украина

Вингера Динамо Андрея Ярмоленко больше не беспокоят боли в спине.

Напомним, Ярмоленко пропустил последний спарринг своей команды против Шаньдун Лунэн из-за повреждения спины.

Впоследствии тренер киевлян Леонид Миронов поведал, что у игрока уже не в первый раз появились неприятные ощущения в области поясничного отдела позвоночника.

Как информирует официальный сайт Динамо, Андрея больше не беспокоят боли в спине, и он сможет принять участие в сегодняшнем товарищеском матче против швейцарского Кеница.

Более того, Ярмоленко выйдет на этот матч в стартовом составе. Также выделим присутствие в стартовой одиннадцатке новичка команды Тамаша Кадара.

Поединок между Динамо и Кеницом начнется в 17:00 по киевскому времени.