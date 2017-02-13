Украина

Полузащитник Ворсклы Вячеслав Шарпар восстановился после небольшого повреждения.

Как информирует официальный сайт Ворсклы, 29-летний хавбек принял участие в сегодняшней тренировке полтавчан после того, как несколько дней провел в лазарете.

Напомним, что Шарпар присоединился к Ворскле в начале февраля текущего года.

До перехода в полтавский клуб Шарпар в течение года выступал за казахстанский Атырау.

На данный момент команда Василия Сачко находится на сборах в Турции, где пробудет до 19 февраля.