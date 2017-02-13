Сталь — Актобе 2:0
Голы: Васин, 7, Леандро, 24

Сталь: Панькив, Леандро, Ищенко, Пашаев, Стаменкович (Месхи, 66), Карасюк, Каленчук, Г.Малакян, Э.Малакян, Васин (Павлюк, 89), Карикари (Кузык, 59)

Актобе: Сидельников, Аслам, Айтаев, Жумагали, Розыбакиев, Торрес, Шурыгин, Жуниньо, Кожамберды, Витор, Какимов

Предупреждения: Каленчук, Васин, Ищенко — Витор, Розыбакиев, Жуниньо