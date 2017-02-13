В контрольном матче львовские Карпат легко переиграли представителя пятого дивизиона Дании — БСФ.
Новичок Карпат Кристиан Пас открыл счет в матче, fckarpaty.lviv.ua
13 февраля 2017, 19:34
Карпаты — БСФ 5:0
Голы: Пас, В. Гладкий (2), Карпенко, Войтович
Карпаты (1-й тайм): Мысак — Маркович, игрок на просмотре, Лобай, Пас, Толочко, Малашевский, Лебедь, Хомченко, игрок на просмотре, игрок на просмотре
Карпаты (2-й тайм): Силецкий — Завинский, Сеница, Выздрык, Маркович, Пас, В. Гладкий, Сильченко, Саутин, Войтович, Карпенко