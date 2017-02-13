Карпаты — БСФ 5:0
Голы: Пас, В. Гладкий (2), Карпенко, Войтович

Карпаты (1-й тайм): Мысак — Маркович, игрок на просмотре, Лобай, Пас, Толочко, Малашевский, Лебедь, Хомченко, игрок на просмотре, игрок на просмотре

Карпаты (2-й тайм): Силецкий — Завинский, Сеница, Выздрык, Маркович, Пас, В. Гладкий, Сильченко, Саутин, Войтович, Карпенко