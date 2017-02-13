Украина

Легендарный голкипер Динамо Александр Шовковский, который этой зимой завершил играть в футбол, рассказал об упущенных возможностях сменить клуб.

За первую команду Динамо Шовковский выступал с далекого 1993-го года. Всего вратарь сыграл в футболке киевской команды в 633-х матчах. В Высшей Лиге чемпионата Украины он дебютировал в марте 1994-го года.

Также на его счету 92 матча за сборную Украины, за которую выступал с 1994-го по 2012-й годы. В 2006-м дошел до 1/4 финала чемпионата мира в Германии.

"Предложения действительно были, но по тем или иным причинам я никуда не перешел. То меня не хотели отпускать, то в какой-то момент случались определенные ситуации, которые влияли на мое решение", — начал экс-вратарь Динамо.

"Был интерес со стороны Пармы, Валенсии и Баварии. Но все сложилось так, что я остался в Динамо, а потом куда-то переходить не было смысла.

Жалею ли я о чем-то? Не хочу тратить на это свои силы и энергию. Я получал удовольствие от того, что делал", – сказал Шовковский в эфире программы Дубль W.