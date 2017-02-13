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В преддверии старта Шахтера в плей-офф Лиги Европы, Football.ua делает обзор зимних сборов Шахтера и спрашивает мнение читателей.

В прошлый зимний перерыв, еще под руководством Луческу, Шахтер провел 11 контрольных матчей. Этой зимой, уже под руководством Фонсеки — девять. Такое количество матчей вполне объяснимо, учитывая, что прошлой зимой ушел Тейшейра и Луческу пришлось наигрывать на важной позиции центрального атакующего полузащитника Виктора Коваленко. Этой зимой Шахтер обошелся без серьезных потерь: Шевчук, Нем, Селезнев и Эдуардо не были игроками основы, и с их уходом нет необходимости что-то перекраивать в тактике или наигрывать новых исполнителей. Это и есть основная суперсила Горняков на весеннюю часть. Фонсека провел сбор с уже знакомыми игроками без необходимости "гасить пожары" и "закрывать дырки" — это радует поклонников команды в преддверии матчей с Сельтой.

Еще один интересный момент зимнего антракта — результативность Бланко-Лещука и выпустит ли его Фонсека в основе против Сельты на этом фоне? На сборы с Шахтером отправились четверо нападающих: Борячук и три однотипных форварда — Феррейра, Бланко-Лещук и Будковский. Было ясно, что на сезон три форварда с приблизительно одинаковыми игровыми характеристиками не нужны — лишним вполне предсказуемо оказался Будковский. Видимо он не приглянулся Фонсеке еще на этапе тренировок, поскольку, в отличие от трех своих конкурентов он не принял участие ни в одном контрольном матче январского сбора. Когда потом Будковский говорил, что ему никто не объяснил, почему он не поехал на вторые сборы, то этот факт он может воспринимать как объяснение.

Интересно, что основной форвард 2016-го года Факундо Феррейра забил всего один мяч, его опередил даже молодой Борячук. Кстати, учитывая, что в игре против Сельты Шахтеру есть резон играть на контратаках, то быстрый Борячук тут выглядит предпочтительней, чем оба аргентинца.

Интересно развернулась ситуация в случае со Степаненко. УЕФА дисквалифицировала Тараса за умышленную желтую карточку, которую он заработал, чтобы "обнулиться" перед плей-офф. Бдительное око УЕФА этот эпизод не упустило.

Но дело в том, что Степаненко и так, скорее всего, не сыграл бы в этом матче. Во-первых, в трех из пяти февральских матчей в основе выходила пара Фред-Малышев. В остальных двух — Степаненко-Малышев и Степаненко-Танковский. А во-вторых, Тарас восьмого числа рассек себе колено и вернулся лишь одиннадцатого из-за чего и пропустил последний контрольный поединок.

Еще один результат сборов — Дентиньо в основе. Коваленко ни разу не вышел в стартовом составе, а вот Дентиньо выходил в февральских матчах трижды, а всего на зимних сборах забил три мяча. Коваленко — ни одного. Видимо Фонсека все-таки решил сделать на игрока более креативного и умеющего в центре поля не только быть лучшим в номинации "черновая работа".

Продуктивные и наполненные интересными моментами зимние сборы Шахтера о результатах которых мы узнаем совсем скоро.

Александр Озирный, Football.ua