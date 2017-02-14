Украина

Полузащитник Кортрейка Андрей Тотовицкий не может вылететь в Бельгию из-за проблем с визой.

В начале сезона Горняки отдали атакующего хавбека в Кортрейк, где Тотовицкий будет выступать до конца сезона. Первую часть сезона полузащитник отыграл достаточно успешно: 13 матчей, 3 гола и 2 ассиста.

В 2017-м году у игрока возникли проблемы с рабочей визой, потому 24-летний футболист не может вернуться в Бельгию и поддерживает форму в Шахтере, ожидая решения вопроса. Тотовицкий работает с U-19 в Киеве.

Добавим, что полузащитник пропустил уже пять матчей своей команды в этом году.